Закон не запрещает остаться председателем партии "Слуга народа" - Корниенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Новоназначенный первый заместитель главы украинского парламента Александр Корниенко заявил, что никаких запретов законом и дальше возглавлять партию "Слуга народа" нет. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.
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"Закон не имеет запретов на этот счет. Это политическая должность. Председатель ВР, первый заместитель и заместитель председателя ВР - это политические должности так же, как и председатель партии. Нет ограничений, это не государственная служба", - сказал Корниенко.
Детали
В частности, Корниенко, который до нового назначения был первым заместителем председателя фракции "Слуга народа", отметил, что прежде всего оставляет монобольшинство на Давида Арахамию.
"Во-первых, я оставляю фракцию на Давида Георгиевича Арахамию. Мы с ним в этой фракции два года хозяйничали. Вопрос по законопроектам практически чуть меньше года вел как раз Андрей Мотовиловец, поэтому было бы логично его дальше привлечь к ответственной должности. Если будет поддержка - я думаю, что Андрея Мотовиловца можно было бы на эту должность рассматривать и поддерживать", - заявил Корниенко.
Напомним
Народный депутат, председатель партии "Слуга Народа" Александра Корниенко 19 октября был избран первым вице-спикером парламента. "За" проголосовали 256 народных депутатов.