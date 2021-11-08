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Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа": уже объяснил, почему

Киев • УНН

 • 31081 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Александр Корниенко покидает пост председателя политической партии "Слуга Народа", чтобы "сосредоточиться на парламентской работе". Преемника изберут на съезде в ноябре, сам Корниенко остается в рядах партии, пишет УНН со ссылкой на заявление самого чиновника и пресс-секретаря фракции "СН" в парламенте Юлии Палийчук.

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа": уже объяснил, почему

Цитата:

“Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга Народа“. Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на посту первого вице-спикера”, — сообщила Палийчук в Telegram.

Детали

По словам пресс-секретаря “слуг народа”, в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.

При этом претенденты на должность не названы.

Что говорит сам Корниенко

“Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и реализации парламентских реформ. Поэтому решил обратиться к съезду партии "Слуга Народа“ с заявлением о сложении полномочий главы партии”, — заявил Александр Корниенко.

“Я созываю съезд партии, он состоится в Киеве в полном соответствии со всеми карантинными требованиями. И именно этот съезд выберет моего преемника или преемницу”, — добавил он.

Корниенко при этом подчеркнул, что остается в партии.

“У меня есть один партийный билет — один и останется. Буду активно участвовать в жизни партии”, — сказал он.

Дополнение

Народный депутат Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа" в ноябре 2019 года. В октябре 2021 года Корниенко избрали первым вице-спикером ВР. После избрания первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко заявил, что никаких запретов законом и далее ему возглавлять партию "Слуга народа" нет.

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