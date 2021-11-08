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Корнієнко більше не керуватиме партією “слуг”: що говорять нардепи про його заміну

Київ • УНН

 • 37621 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко залишає посаду голови політичної партії “Слуга Народу”. Про те, чому було ухвалене таке рішення, та чи вже є кандидатури на заміну Корнієнку, УНН поспілкувався з деякими представниками фракції.

Корнієнко більше не керуватиме партією “слуг”: що говорять нардепи про його заміну

Що кажуть нардепи зі “Слуги народу”

Так, зі слів народної обраниці від фракції “Слуга народу” Юлії Гришиної, інформація про те, що Олександр Корнієнко піде з посади голови партії, почала обговорюватися не так давно, скоріше, це була неочікувана новина.

“Ми всі в принципі розуміли і обговорювали те, що він зараз на посаді першого віце-спікера, це дуже відповідальна посада, і якщо дійсно займатись реформою Верховної Ради, апарату і того, як працює ВР, то звичайно для цього потрібна велика кількість часу. У зв’язку з тим, що Олександр Корнієнко добре розуміє, що дійсно він на сьогодні не зможе такі дві дуже енергозатратні і відповідальні посади поєднати, то він прийняв таке рішення. Тому зараз ми всі так само, як і ви, обговорюємо це рішення Олександра Корнієнка, всі це рішення підтримують, дякують йому за роботу, і зараз активно обговорюються кандидатури, які будуть голосуватись на з’їзді партії. Я є серед цих кандидатур. Більше інформації немає, всі рішення будуть прийматись на з’їзді”, — зазначила співрозмовниця УНН.

Її колега по фракції Олександр Качура був менш багатослівним. Він ствержує, що наразі жодна кандидатура не обговорюється.

“Вирішується це питання. З’їзд буде визначати, кандидатур ще немає... У нас ще буде час, щоб подались кандидатури, я думаю, що хтось з колег захоче”, — зазначив він.

Нардеп від “Слуги народу” Олексій Устенко підтвердив слова Гришиної про те, що у Корнієнка наразі дуже щільний графік і велике навантаження на посаді віце-спікера, його час лімітований, і він не завжди має час поїхати у регіони. Водночас він додав, що Корнієнко залишиться у “партійному будівництві”.

“Наскільки я розумію, якихось точних кандидатур наразі немає. Це питання дискутується... Хотіти може багато хто, але це — складна робота в кожному регіоні, з кожним головою парторганізації в регіоні, аналіз, і робити це потрібно терміново, тому що до виборів не так довго залишилося”, — зазначив він.

На запитання про можливу кандидатуру пані Гришиної, а також пані Олени Шуляк, яку теж наразі обговорюють у медіапросторі як можливу наступницю Корнієнка, він відповів, що це поки “вилами по воді”, адже “питання ще вирішується”.

“Наприкінці місяця буде (партійний з’їзд — ред.), ви розумієте, скільки кандидатур ще може змінитися. Можливо, буде хтось новий, ще стільки води втече”, — зазначив він.

“Все одно, це ще ряд співбесід, Олександр Сергійович (Корнієнко - ред.) свою кандидатуру (наступника - ред.) запропонує, напевно, там вона збігатиметься чи не збігатиметься з фракцією, з партією. Партія — це трохи ширше ніж фракція, це ще й представники в регіонах. І, звісно, у Президента буде своя думка”, — додав співрозмовник.

Він додав, що Володимир Зеленський також буде відігравати роль в ухваленні рішення, якщо відвідає з’їзд.

Контекст

8 листопада Корнієнко заявив, що залишає посаду голови політичної партії “Слуга Народу”, щоб зосередитися на парламентській роботі. Наступника оберуть на з’їзді у листопаді, сам Корнієнко залишається у лавах партії.

Народний депутат Олександр Корнієнко очолив партію “Слуга народу” у листопаді 2019 року. У жовтні 2021 року Корнієнка обрали першим віце-спікером ВР. Після обрання перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко заявив, що жодних заборон законом і далі йому очолювати партію “Слуга Народу” немає.

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