Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.
Детали
Отчеты о проблемах поступают из США, Канады и Японии.
Большая часть пользователей, которые сообщили о сбое, жалуется на неполадки в работе сайта. Украинские пользователи о сбоях не сообщают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники, выдававшие себя за Илона Маска, украли более 2 млн долларов
Напомним
В апреле администрация социальной сети Twitter заявила, что рост количества их пользователей в этом году замедлится, а расходы возрастут. Но в компании, занимающейся социальными сетями с оборотом в 52 млрд долларов, все еще есть шанс монетизировать лояльную аудиторию.