Важкі часи: Twitter очікує менше нових користувачів та більше витрат

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Глава Twitter Джек Дорсі заявив акціонерам, що Twitter навряд чи розширить свою аудиторію в цьому році, як це було в 2020-му, коли користувачі відчайдушно переглядали новини та інформацію про пандемію. За перший квартал кількість активних користувачів в день зросла на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 199 мільйонів осіб по всьому світу, але темпи сповільняться, вважає Дорсі, до низьких двозначних цифр. Акції компанії впали приблизно на 10% після закриття торгів.

Twitter не такий популярний, як Snapchat, який налічує 280 мільйонів активних користувачів в день. У нього досить лояльна аудиторія. Блокування колишнього президента США Дональда Трампа, у якого було 88 мільйонів підписників, не стало причиною масової відмови від соцмережі користувачами.

Дохід компанії за перший квартал сягнув трохи більше ніж 1 мільярд доларів, що означає, що кожен щоденний активний користувач приніс 5,21 долара. Двома роками раніше Twitter отримував більше: 5,87 долара на користувача при тих же розрахунках.

Twitter планує в цьому році більше більше витрат - за прогнозами, вони зростуть на 25% у порівнянні з минулим роком. При розумному розподілі це може допомогти фірмі поліпшити свої рекламні формати, показники та інструменти, щоб відсіяти дезінформацію і токсичний контент, пише видання.

Додамо

Twitter розпочав тестування нового профілю для бізнесу, що дозволяє власникам відображати більше інформації, яку можуть побачити потенційні клієнти.