Twitter не буде архівувати твіти заблокованого аккаунта Трампа

Цитата

“З огляду на, що ми заблокували @realDonaldTrump (особистий аккаунт Трампа), вміст даного облікового запису не буде доступний для перегляду в Twitter, як це було раніше і як зараз адміністрація відображає вміст архівованих акаунтів”, — повідомив телекомпанії представник сервісу.

Доповнення

Національне управління архівів і документації США має намір викласти у відкритий доступ твіти, які раніше публікував Трамп. Управління планує надати громадськості доступ до всіх записів колишнього глави держави в Twitter, в тому числі раніше віддаленим.

Що передувало