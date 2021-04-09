Після штурму будівлі Конгресу США 6 січня компанія Twitter спочатку видалила кілька твітів Трампа, які, на думку адміністраторів сервісу міні-блогів, могли бути використані для розпалювання насильства, наприклад для спроби насильно зірвати інавгурацію нового президента Джо Байдена, а потім назавжди заблокувала акаунт глави Білого будинку. Сервіс мікроблогів пояснив свій крок “ризиком подальшого підбурювання до насильства”. Блокування акаунтів Трампа в Facebook і Instagram була продовжена “на невизначений термін”, як мінімум, до закінчення його президентських повноважень.
Twitter не буде архівувати твіти заблокованого аккаунта Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Архів записів з заблокованого аккаунта колишнього президента США Дональда Трампа не буде доступний на платформі сервісу мікроблогів Twitter. Про це повідомила в четвер телекомпанія CBS, передає УНН.
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“З огляду на, що ми заблокували @realDonaldTrump (особистий аккаунт Трампа), вміст даного облікового запису не буде доступний для перегляду в Twitter, як це було раніше і як зараз адміністрація відображає вміст архівованих акаунтів”, — повідомив телекомпанії представник сервісу.
Доповнення
Національне управління архівів і документації США має намір викласти у відкритий доступ твіти, які раніше публікував Трамп. Управління планує надати громадськості доступ до всіх записів колишнього глави держави в Twitter, в тому числі раніше віддаленим.
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