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Twitter не будет архивировать твиты заблокированного аккаунта Трампа

Twitter не будет архивировать твиты заблокированного аккаунта Трампа

Киев  •  УНН

 • 14284 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Архив записей с заблокированного аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа не будет отображаться на платформе сервиса микроблогов Twitter. Об этом сообщила в четверг телекомпания CBS, передает УНН.

Цитата

“Учитывая, что мы заблокировали @realDonaldTrump (личный аккаунт Трампа), содержание данного аккаунта не будет отображаться для просмотра в Twitter, как это было раньше и как сейчас администрация отражает содержание архивных аккаунтов”, — сообщил телекомпании представитель сервиса.

Дополнение

Национальное управление архивов и документации США намерены выложить в открытый доступ твиты, которые ранее публиковал Трамп. Управление планирует предоставить общественности доступ ко всем записям бывшего главы государства в Twitter, в том числе ранее удаленным.

Что предшествовало

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по мнению администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, например для попытки насильно сорвать инаугурацию нового президента Джо Байдена, а затем навсегда заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг “риском дальнейшего подстрекательство к насилию”. Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram была продолжена “на неопределенный срок”, как минимум, до окончания его президентских полномочий.

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