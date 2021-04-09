После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по мнению администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, например для попытки насильно сорвать инаугурацию нового президента Джо Байдена, а затем навсегда заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг “риском дальнейшего подстрекательство к насилию”. Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram была продолжена “на неопределенный срок”, как минимум, до окончания его президентских полномочий.
Twitter не будет архивировать твиты заблокированного аккаунта Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Архив записей с заблокированного аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа не будет отображаться на платформе сервиса микроблогов Twitter. Об этом сообщила в четверг телекомпания CBS, передает УНН.
Цитата
“Учитывая, что мы заблокировали @realDonaldTrump (личный аккаунт Трампа), содержание данного аккаунта не будет отображаться для просмотра в Twitter, как это было раньше и как сейчас администрация отражает содержание архивных аккаунтов”, — сообщил телекомпании представитель сервиса.
Дополнение
Национальное управление архивов и документации США намерены выложить в открытый доступ твиты, которые ранее публиковал Трамп. Управление планирует предоставить общественности доступ ко всем записям бывшего главы государства в Twitter, в том числе ранее удаленным.
Что предшествовало