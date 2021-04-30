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Тяжелые времена: Twitter ожидает меньше новых пользователей и больше расходов

Киев  •  УНН

 • 18621 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В социальной сети Twitter заявили, что рост числа их пользователей в этом году замедлится, а расходы возрастут. Но в компании, занимающейся социальными сетями с оборотом в 52 млрд долларов, все еще есть шанс монетизировать лояльную аудиторию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Nasdaq.

Детали

Глава Twitter Джек Дорси заявил акционерам, что Twitter вряд ли расширит свою аудиторию в этом году, как это было в 2020-м, когда пользователи отчаянно просматривали новости и информацию о пандемии. За первый квартал количество активных пользователей в день выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 199 миллионов человек по всему миру, но темпы замедлятся, считает Дорси, к низким двузначнам цифрам. Акции компании упали примерно на 10% после закрытия торгов.

Twitter не так популярен, как Snapchat, который насчитывает 280 миллионов активных пользователей в день. У него достаточно лояльная аудитория. Блокировка бывшего президента США Дональда Трампа, у которого было 88 миллионов последователей, не стало причиной массового ухода пользователей.

Доход компании за первый квартал составил чуть более 1 миллиарда долларов, что означает, что каждый ежедневный активный пользователь принес 5,21 доллара. Двумя годами ранее Twitter получал больше: 5,87 доллара на пользователя при тех же расчетах.

Twitter планирует в этом году потратить больше, а это значит, что расходы, по прогнозам, вырастут на 25% по сравнению с прошлым годом. При разумном распределении это может помочь фирме улучшить свои рекламные форматы, показатели и инструменты, чтобы отсеять дезинформацию и токсический контент.

Добавим

Twitter начал тестирование нового профиля для бизнеса, что позволяет владельцам отображать больше информации, которую могут увидеть потенциальные клиенты.

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