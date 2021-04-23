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Twitter тестує професійні профілі для бізнесу

Twitter тестує професійні профілі для бізнесу

Київ • УНН

 • 15006 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Twitter розпочав тестування нового профілю для бізнесу, що дозволяє власникам відображати більше інформації, яку можуть побачити потенційні клієнти. Про це пише УНН з посиланням на Engadge.

Деталі

Обліковий запис у Twitter Business оголосив про запуск "Професійних профілів" та опублікував фото, на якому показано, як це буде виглядати. На ньому все ще відображається веб-сайт власника та його наступний номер / номер підписки, але тепер він також має розділ "Про програму", який дещо схожий на Facebook.

Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL

— Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021


Соціальна мережа перенесла інформацію про адресу підприємств у розділ "Про програму", який також містить карту та графік роботи. Унизу потенційні клієнти можуть натиснути кнопку, щоб отримати вказівки до місця розташування закладу, та іншу кнопку, щоб зв’язатися з власниками безпосередньо через Twitter.

Компанія заявляє, що новий тип профілю дозволить компаніям, некомерційним організаціям, видавцям, творцям та всім іншим, хто використовує Twitter для роботи, відображати конкретну інформацію, яку вони хочуть бачити клієнтам. Це може допомогти людям полегшити пошук місцевих закладів для відвідування і, отже, допомогти невеликим магазинам відновити бізнес, який вони могли втратити під час пандемії.

Додатково

Twitter розпочав випробування професійних профілів з невеликим пулом власників бізнесу в США, але в найближчі місяці він розповсюдить доступ до цієї функції для більшої кількості облікових записів.

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