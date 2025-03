Twitter тестирует профессиональные профили для бизнеса

Детали

Аккаунт в Twitter Business объявил о запуске “Профессиональных профилей” и опубликовал фото, на котором показано, как это будет выглядеть. На нем все еще отображается сайт владельца и его следующий номер / номер подписки, но теперь он также раздел “О программе”, который несколько похож на Facebook.

Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL

— Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021



Социальная сеть перенесла информацию об адресе предприятий в раздел “О программе”, который также содержит карту и график работы. Внизу потенциальные клиенты могут нажать кнопку, чтобы получить указания к месту расположения учреждения, и другую кнопку, чтобы связаться с владельцами напрямую через Twitter.

Компания заявляет, что новый тип профиля позволит компаниям, некоммерческим организациям, издателям, создателям и всем остальным, кто использует Twitter для работы, отражать конкретную информацию, которую они хотят видеть клиентам. Это может помочь людям облегчить поиск местных заведений для посещения и, следовательно, помочь небольшим магазинам восстановить бизнес, который они могли потерять во время пандемии.

Дополнительно

Twitter начал испытания профессиональных профилей с небольшим пулом владельцев бизнеса в США, но в ближайшие месяцы он распространит доступ к этой функции для большего количества учетных записей.