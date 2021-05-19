Шахраї, що видавали себе за Ілона Маска, вкрали понад 2 млн доларів

Цитата

"Обіцянки гарантовано величезного прибутку або заяви про те, що ваша криптовалюта буде помножена, - завжди шахрайство", - йдеться в повідомленні комісії.

Деталі

Протягом багатьох років шахраї видавали себе за Маска, щоб виманювати у користувачів соціальних мереж криптовалюту. Вони використовували тактику обману на таких сайтах, як Twitter, часто використовуючи ті ж зображення аватарів, що і власник облікового запису Маска, і з невеликими помилками в його імені користувача. Прикидаючись Маском, шахраї просили жертв відправити валюту на певну адресу гаманця в обмін на отримання натомість більшого платежу. Таке шахрайство порушує політику Twitter щодо введення в оману облікових записів, але модератори намагаються приборкати цю активність, і вона залишається поширеною на платформі.

Цифра в 2 мільйони доларів була розкрита у великому звіті по криптовалюті, опублікованому FTC в понеділок. З жовтня минулого року споживачі повідомили, що втратили більше 80 мільйонів доларів в результаті шахрайства з криптовалютою, збільшившись "більш ніж в десять разів у порівнянні з минулим роком", йдеться в повідомленні комісії. Споживачі втрачають в середньому близько 1900 доларів через таке шахрайство.

Доповнення

Минулого літа Маск став жертвою одного з найбільших шахрайств з біткоїном в Твіттері. В ході одного з найбільших зломів в історії, Twitter-зловмисники зламали облікові записи, що належать Маску, експрезиденту Бараку Обамі, президенту Джо Байдену, Біллу Гейтсу і навіть Apple, щоб просунути шахрайство з біткоїном. Зловмисники отримали майже 120 000 доларів від шахрайства, яке змусило Twitter заблокувати всіх перевірених користувачів від публікації нових твітів протягом декількох годин.