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Мошенники, выдававшие себя за Илона Маска, украли более 2 млн долларов

Киев • УНН

 • 19878 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила, что за последние шесть месяцев потребители потеряли более 2 миллионов долларов в криптовалюте из-за мошенников, выдававших себя от имени Илона Маска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Мошенники, выдававшие себя за Илона Маска, украли более 2 млн долларов

Цитата

"Обещания гарантированно огромной прибыли или заявления о том, что ваша криптовалюта будет умножена - всегда мошенничество", - говорится в сообщении комиссии.

Детали

В течение многих лет мошенники выдавали себя за Маска, чтобы выманивать у пользователей социальных сетей криптовалюту. Они использовали тактику обмана на таких сайтах, как Twitter, часто используя те же изображения аватаров, что и владелец учетной записи Маска, и с небольшими ошибками в его имени пользователя. Притворяясь Маском, мошенники просили жертв отправить валюту на определенный адрес кошелька в обмен на получение взамен большего платежа. Такое мошенничество нарушает политику Twitter о введении в заблуждение учетных записей, но модераторы пытаются обуздать эту активность, и она остается распространенной на платформе.

Цифра в 2 миллиона долларов была раскрыта в большом отчете по криптовалюте, опубликованном FTC в понедельник. С октября прошлого года потребители сообщили, что потеряли более 80 млн долларов в результате мошенничества с криптовалютой, увеличившись "более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом", говорится в сообщении комиссии.

Потребители теряют в среднем около 1900 долларов за такое мошенничество.

Дополнение

Прошлым летом Маск стал жертвой одного из крупнейших мошенничеств с биткоином в Твиттере. В ходе одного из крупнейших взломов в истории, Twitter-злоумышленники взломали учетные записи, принадлежащие Маску, экс-президенту Бараку Обаме, президенту Джо Байдену, Биллу Гейтсу и даже Apple, чтобы продвинуть мошенничество с биткоином. Злоумышленники получили почти 120 000 долларов от мошенничества, которое заставило Twitter заблокировать всех проверенных пользователей от публикации новых твитов в течение нескольких часов.

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