Користувачі низки країн повідомляють про неполадки в роботі Twitter

Деталі

Звіти про проблеми надходять з США, Канади та Японії.

Велика частина користувачів, які повідомили про збій, скаржиться на неполадки в роботі сайту. Українські користувачі про збої не повідомляють.

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Нагадаємо

У квітні адміністрація соціальної мережі Twitter заявила, що зростання кількості їхніх користувачів цього року сповільниться, а витрати зростуть. Але у компанії, що займається соціальними мережами з оборотом в 52 млрд доларів, все ще є шанс монетизувати лояльну аудиторію.