Користувачі низки країн повідомляють про неполадки в роботі Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Збої у функціонуванні мережі Twitter спостерігаються в четвер у ряді країн. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, передає УНН.
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Звіти про проблеми надходять з США, Канади та Японії.
Велика частина користувачів, які повідомили про збій, скаржиться на неполадки в роботі сайту. Українські користувачі про збої не повідомляють.
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Нагадаємо
У квітні адміністрація соціальної мережі Twitter заявила, що зростання кількості їхніх користувачів цього року сповільниться, а витрати зростуть. Але у компанії, що займається соціальними мережами з оборотом в 52 млрд доларів, все ще є шанс монетизувати лояльну аудиторію.