Корректировали ракетные удары по Бахмуту: задержаны агенты рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Служба безопасности Украины провела контрдиверсионную операцию, во время которой обезвредила и задержала четырех агентов россии. Они передавали врагу данные для ракетных ударов по Бахмуту Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Агентов завербовали спецслужбы рф для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.
Также агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, включая сотрудников СБУ.
Эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта.
Для коммуникации с российскими "кураторами" агенты использовали специально созданные Телеграмы-каналы.
У злоумышленников изъяты средства связи с доказательствами преступных действий, а у одного – автомат АК-74.
Задержанным сообщено о подозрении.