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Корректировали ракетные удары по Бахмуту: задержаны агенты рф

Корректировали ракетные удары по Бахмуту: задержаны агенты рф

Киев • УНН

 • 100099 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Служба безопасности Украины провела контрдиверсионную операцию, во время которой обезвредила и задержала четырех агентов россии. Они передавали врагу данные для ракетных ударов по Бахмуту Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Агентов завербовали спецслужбы рф для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.

Также агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, включая сотрудников СБУ.

Эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и ​​диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта.

Для коммуникации с российскими "кураторами" агенты использовали специально созданные Телеграмы-каналы.

У злоумышленников изъяты средства связи с доказательствами преступных действий, а у одного – автомат АК-74.

Задержанным сообщено о подозрении.

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