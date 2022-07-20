Коригували ракетні удари по Бахмуту: затримано агентів рф

Деталі

Агентів завербували спецслужби рф для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.

Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, зокрема співробітників СБУ.

Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Для комунікації з російськими "кураторами" агенти використовували спеціально створені Телеграм-канали.

У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74.

Затриманим повідомлено про підозру.