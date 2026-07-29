Корецкий совершил первую рабочую поездку во главе Кабинета министров - в Сумскую область
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий совершил первую рабочую поездку во главе Кабинета министров - в Сумскую область. Глава правительства обсудил подготовку региона к зимнему периоду, выполнение плана устойчивости, а также актуальные потребности военных и общин.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий совершил первую рабочую поездку во главе Кабинета министров — в Сумскую область. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам Корецкого, он обсудил подготовку региона к зимнему периоду, выполнение плана устойчивости, а также актуальные потребности военных и общин.
Регион ежедневно находится под обстрелами врага — постоянные удары по энергетике, инфраструктуре, логистике и гражданским объектам. ... Работаем над тем, чтобы Сумщина имела необходимые ресурсы, резервы и поддержку
Он добавил, что во время визита провел встречу с военными, в ходе которой стороны обсудили актуальные потребности региона и защиту северного направления. Кроме того, Корецкий встретился с представителями общин, посетил объекты социальной сферы, где обсудил основные проблемы и определил первоочередные решения.
Напомним
Премьер Сергей Корецкий собрал министерства из-за неудовлетворительного выполнения планов устойчивости. До конца недели он ожидает получить реальную картину дел по каждому направлению.
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