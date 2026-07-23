Корецкий определил приоритеты Бюджета-2027, дал задания министерствам
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий подтвердил начало работы над Бюджетом-2027. Министерства должны до 31 июля подготовить предложения по основным параметрам документа.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил начало работы над Государственным бюджетом - 2027 и дал задание министерствам до конца июля подготовить предложения по его основным параметрам, пишет УНН.
Начали подготовку проекта госбюджета на 2027 год. Министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа
Задача правительства, по его словам, - подать проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок до 15 сентября.
"Документ должен соответствовать нашим главным задачам - укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политики", - определил он приоритеты.
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Напомним
Ранее в Минфине сообщали, что в правительстве уже идет формирование проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год - он будет подан до 8 сентября на рассмотрение правительства, и до 15 сентября - парламента.