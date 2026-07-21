Корецкий обсудил с премьером Литвы диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку в подготовке к зиме
Киев • УНН
Премьер Украины Сергей Корецкий провел переговоры с премьером Литвы Миндаугасом Синкявичюсом. Стороны обсудили диверсификацию поставок сжиженного газа и усиление санкционного давления на россию.
Премьер Сергей Корецкий обсудил с премьером Литвы Миндаугасом Синкявичюсом сотрудничество в энергетике - диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку в подготовке к зиме, а также усиление санкционного давления на россию, передает УНН.
Детали
Корецкий назвал разговор с премьером Литвы дружеским и поблагодарил за последовательную поддержку Украины.
По его словам, Украина возлагает большие надежды на председательство Литвы в Совете ЕС в 2027 году и последовательную поддержку нашей евроинтеграции. Правительство ускорит реализацию необходимых реформ на пути к членству в ЕС.
Обсудили сотрудничество в энергетике: диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку в подготовке к зиме. А также усиление санкционного давления на россию. Отдельно говорили о развитии оборонного сотрудничества и реализации инициативы Drone Deal
Корецкий также пригласил Синкявичюса посетить Украину в ближайшее время.
Корецкий обозначил приоритеты Кабмина, среди них - подготовка к зиме16.07.26, 11:35 • 3375 просмотров