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Корецкий обсудил с премьером Литвы диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку в подготовке к зиме

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Премьер Украины Сергей Корецкий провел переговоры с премьером Литвы Миндаугасом Синкявичюсом. Стороны обсудили диверсификацию поставок сжиженного газа и усиление санкционного давления на россию.

Корецкий обсудил с премьером Литвы диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку в подготовке к зиме

Премьер Сергей Корецкий обсудил с премьером Литвы Миндаугасом Синкявичюсом сотрудничество в энергетике - диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку в подготовке к зиме, а также усиление санкционного давления на россию, передает УНН.

Детали

Корецкий назвал разговор с премьером Литвы дружеским и поблагодарил за последовательную поддержку Украины.

По его словам, Украина возлагает большие надежды на председательство Литвы в Совете ЕС в 2027 году и последовательную поддержку нашей евроинтеграции. Правительство ускорит реализацию необходимых реформ на пути к членству в ЕС.

Обсудили сотрудничество в энергетике: диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку в подготовке к зиме. А также усиление санкционного давления на россию. Отдельно говорили о развитии оборонного сотрудничества и реализации инициативы Drone Deal 

- премьер Украины.

Корецкий также пригласил Синкявичюса посетить Украину в ближайшее время.

Корецкий обозначил приоритеты Кабмина, среди них - подготовка к зиме16.07.26, 11:35 • 3375 просмотров

Антонина Туманова

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