Корецкий обозначил приоритеты Кабмина, среди них - подготовка к зиме
Киев • УНН
Кандидат на должность премьера Сергей Корецкий обозначил приоритеты Кабмина, среди которых подготовка к следующей зиме. Он также подчеркнул поддержку Сил обороны, ВПК и социальную защиту.
Глава НАК "Нафтогаз", кандидат на пост премьер-министра Украины Сергей Корецкий обозначил приоритеты Кабинета министров, в частности, по его словам, перед правительством стоит важная задача - подготовка и прохождение следующей зимы. Об этом Корецкий сказал во время заседания парламента, передает УНН.
Детали
Именно поэтому перед правительством стоят четкие задачи, которые ожидает украинское общество и которые являются требованием времени. Исчерпывающее обеспечение Сил обороны, масштабирование нашего ВПК, поддержка населения Украины, социальная защита. Особое внимание прифронтовым общинам, где сейчас самая сложная ситуация. Тактически крайне важная задача - подготовка и прохождение следующей зимы. Поддержка бизнеса для экономической стабильности, усиление взаимодействия с партнерами, привлечение и эффективное использование международной помощи и безусловно вступление Украины в ЕС
Он отметил, что правительство должно обеспечить поддержку ВПЛ, а также подчеркнул поддержку ветеранов.
Хочу также акцентировать внимание на Министерстве аграрной политики и продовольствия, которое должно все же быть самодостаточным и весомой единицей правительства
Также он добавил, что правительство сделает все возможное на пути в ЕС.
Напомним
В зале Верховной Рады началось рассмотрение вопроса о назначении Сергея Корецкого на пост Премьер-министра.