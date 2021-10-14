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Границы Бали открыли для иностранных туристов

Границы Бали открыли для иностранных туристов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. После перерыва, связанного с COVID-19, индонезийский курортный остров Бали открыли для туристов из 19 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

На фоне снижения количества новых больных коронавирусом правительство Индонезии стремится постепенно восстановить туризм на острове Бали.

По состоянию на четверг, 14 октября, на Бали имеют право въезжать полностью вакцинированные путешественники из 19 стран: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Новая Зеландия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн, Италия, Франция, Португалия, Испания, Швеция, Польша, Венгрия и Норвегия.

По прибытии на остров люди должны отбыть пятидневный карантин в отеле. Сообщают, что со временем правительство рассмотрит возможность сокращения периода карантина до трех дней, а позже вообще полностью отменит это требование.

Добавим

По данным министерства здравоохранения Индонезии, на Бали один из самых высоких показателей вакцинации в стране: более 82% полностью вакцинированных людей.

Напомним

На Бали могут запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом.

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