Бали может запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Остров Бали остается закрытым для иностранных посетителей из-за суровых протоколов COVID-19. Но когда Бали снова откроется для туризма, официальные лица заявляют, что туристы с ограниченным бюджетом, больше не будут приветствоваться на острове. Об этом пишет The Bali Sun, передает УНН.