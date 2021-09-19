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Бали может запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом

Бали может запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Остров Бали остается закрытым для иностранных посетителей из-за суровых протоколов COVID-19. Но когда Бали снова откроется для туризма, официальные лица заявляют, что туристы с ограниченным бюджетом, больше не будут приветствоваться на острове. Об этом пишет The Bali Sun, передает УНН.

Детали

По сообщению The Bali Sun, власти Индонезии намерены вновь открыть Бали для иностранных путешественников из стран, которые считаются с низким риском передачи COVID-19, как только остров достигнет статуса "частичной изоляции уровня 2". Они планировали возобновить работу в конце июля, но всплеск случаев коронавируса сорвал эту стратегию.

Официальные лица острова заявили, что они будут стремиться ограничить количество гостей, которые могут посетить Бали.

"Мы будем стремиться к качественному туризму на Бали, поэтому мы не позволим туристам въехать, как только в ближайшем будущем будет официально введен в действие план открытия для международных путешественников", - сказал министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Лухут Бинсар Панджайтан.

Пока неизвестно, как власть будет определять "богатый тип" туристов.

Путешественники обычно попадают в категорию "бюджетных путешественников", и Бали уже много лет является магнитом для туристов с ограниченными финансовимы возможностями.

Пышная тропическая природа, соблазнительные пляжи и акцент на оздоровительных мероприятиях делают Бали достойным списком желаний, даже если вы не можете заплатить за один из многих элитных курортов острова.

Расположение Бали в Юго-Восточной Азии также позволяет относительно легко добраться до острова, что является еще одной причиной, по которой туристы стекаются на остров.

Добавим

В Индонезии, за все время пандемии зафиксировано 4,19 млн случаев Covid-19 и более 140 тысяч смертельных случаев.

Полностью привиты 16,3% населения страны, первую дозу получили 28,6%.

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