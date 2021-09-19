Балі може заборонити в'їзд туристам з обмеженим бюджетом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Острів Балі залишається закритим для іноземних відвідувачів через суворі протоколи COVID-19. Але коли Балі знову відкриється для туризму, офіційні особи заявляють, що туристи з обмеженим бюджетом більше не будуть вітатися на острові. Про це пише The Bali Sun, передає УНН.
Деталі
За повідомленням The Bali Sun, влада Індонезії має намір знову відкрити Балі для іноземних мандрівників з країн, що вважаються з низьким ризиком передачі COVID-19, як тільки острів досягне статусу "часткової ізоляції рівня 2". Вони планували відновити роботу в кінці липня, але сплеск випадків коронавірусу зірвав цю стратегію.
Офіційні особи острову заявили, що вони будуть прагнути обмежити кількість гостей, які можуть відвідати Балі.
"Ми будемо прагнути до якісного туризму на Балі, тому ми не дозволимо туристам в'їхати, як тільки в найближчому майбутньому буде офіційно введено в дію план відкриття для міжнародних мандрівників", - сказав міністр-координатор з морських і інвестиційних питань Лухут Бінсар Панджайтан.
Наразі невідомо, як влада буде визначати "заможний тип" туристів.
Мандрівники зазвичай потрапляють в категорію "бюджетних мандрівників", і Балі вже багато років є магнітом для туристів з обмеженими фінансовими можливостями.
Пишна тропічна природа, спокусливі пляжі і акцент на оздоровчих заходах роблять Балі гідним списком бажань, навіть якщо ви не можете заплатити за один з багатьох елітних курортів острова.
Розташування Балі в Південно-Східній Азії також дозволяє відносно легко дістатися до острова, що є ще однією причиною, по якій туристи стікаються на острів.
Додамо
В Індонезії, за весь час пандемії зафіксовано 4,19 млн випадків Covid-19 та більше 140 тисяч смертельних випадків.
Повністю щеплені 16,3% населення країни, першу дозу отримали 28,6%.