Кордони Балі відкрили для іноземних туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Після перерви, пов'язаної з COVID-19, індонезійський курортний острів Балі відкрили для туристів із 19 країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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На тлі зниження кількості нових хворих на коронавірус уряд Індонезії прагне поступово відновити туризм на острові Балі.
Станом на четвер, 14 жовтня, на Балі мають право в'їжджати повністю вакциновані мандрівники з 19 країн: Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Нова Зеландія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Ліхтенштейн, Італія, Франція, Португалія, Іспанія, Швеція, Польща, Угорщина і Норвегія.
Після прибуття на острів люди мають відбути п'ятиденний карантин у готелі. ПОвідомляють, що з часом уряд розгляне можливість скорочення періоду карантину до трьох днів, а згодом взагалі повністю скасує цю вимогу.
Додамо
За даними міністерства охорони здоров'я Індонезії, на Балі один із найвищих показників вакцинації у країні: понад 82% повністю вакцинованих осіб.
Нагадаємо
На Балі можуть заборонити в'їзд туристам із обмеженим бюджетом.