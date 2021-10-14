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Кордони Балі відкрили для іноземних туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Після перерви, пов'язаної з COVID-19, індонезійський курортний острів Балі відкрили для туристів із 19 країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

На тлі зниження кількості нових хворих на коронавірус уряд Індонезії прагне поступово відновити туризм на острові Балі.

Станом на четвер, 14 жовтня, на Балі мають право в'їжджати повністю вакциновані мандрівники з 19 країн: Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Нова Зеландія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Ліхтенштейн, Італія, Франція, Португалія, Іспанія, Швеція, Польща, Угорщина і Норвегія.

Після прибуття на острів люди мають відбути п'ятиденний карантин у готелі. ПОвідомляють, що з часом уряд розгляне можливість скорочення періоду карантину до трьох днів, а згодом взагалі повністю скасує цю вимогу.

Додамо

За даними міністерства охорони здоров'я Індонезії, на Балі один із найвищих показників вакцинації у країні: понад 82% повністю вакцинованих осіб.

Нагадаємо

На Балі можуть заборонити в'їзд туристам із обмеженим бюджетом.

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