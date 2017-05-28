Концерт С.Лободы в Одессе отменили из-за протестов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 мая. УНН. Организаторы отменили выступление певицы С.Лободы в ночном клубе Одессы. Из-за столкновений и возможные провокации со стороны радикально настроенных активистов, руководство развлекательного заведения приняло решение отменить проведение концерта. Об этом сообщает корреспондент УНН.
За 2 часа до проведения концерта, активисты провели мирную акцию протеста, которая переросла в столкновения между правоохранителями и участниками акции. Состоялось несколько провокаций, неизвестные бросили в толпу несколько петард и дымовых шашек.
Также, в полицию поступила информация о заминировании заведения, на данный момент информацию проверяют правоохранители.
Напомним, 28 мая активисты заблокировали ночной клуб Одессы где должно было состояться выступление С.Лободы.