Концерт С.Лободы в Одессе отменили из-за протестов

За 2 часа до проведения концерта, активисты провели мирную акцию протеста, которая переросла в столкновения между правоохранителями и участниками акции. Состоялось несколько провокаций, неизвестные бросили в толпу несколько петард и дымовых шашек.

Также, в полицию поступила информация о заминировании заведения, на данный момент информацию проверяют правоохранители.

Напомним, 28 мая активисты заблокировали ночной клуб Одессы где должно было состояться выступление С.Лободы.