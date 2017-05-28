Концерт С.Лободи в Одесі скасували через протести
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 травня. УНН. Організатори скасували виступ співачки С.Лободи у нічному клубі Одеси. Через сутички та можливі провокаціі зі сторони радикально налаштованих активістів, керівництво розважального закладу прийняло рішення скасувати проведення концерту. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За 2 години до проведення концерту, активісти провели мирну акцію протесту,яка переросла у сутички між правоохоронцями та учасниками акціі. Відбулося кілька провокацій, невідомі кинули у натопв кілька петард та димових шашок.
Також, до поліціі надійшла інформація про замінування закладу, на даний момент інформацію перевіряють правоохоронці.
Нагадаємо, 28 травня активісти заблокували нічний клуб Одеси де мав відбутись виступ С.Лободи.