Контрафактные сигареты на более миллиона гривен обнаружили на Буковине

Межведомственная группа, в которую вошли сотрудники внутренней и собственной безопасности ГПСУ, представители ГФС, СБУ и военной прокуратуры в Черновицкой области, в рамках специальных мероприятий в одном из частных домов населенного пункта Селятино провела санкционированный обыск жилых и не жилых помещений.

В результате правоохранители нашли 85 ящиков сигарет марки "Ашима" и "Марбл" без акцизных марок, которые в дальнейшем нарушители, скорее всего, планировали переместить в соседнюю Румынию.

Сумма выявленной продукции достигает 1,2 миллиона гривен. Сейчас продолжаются дальнейшие неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, сигарет на полмиллиона гривен изъяли на границе с Румынией.