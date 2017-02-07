Контрафактні сигарети на понад мільйон грн виявили на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Майже 100 ящиків з контрафактними цигарками виявила спільна міжвідомча група правоохоронців Чернівецької області сьогодні вночі на Буковині. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Міжвідомча група, до якої увійшли співробітники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, представники ДФС, СБУ та військової прокуратури у Чернівецькій області, в рамках спеціальних заходів в одному із приватних помешкань населеного пункту Селятин провела санкціонований обшук жилих та не жилих приміщень.
В результаті правоохоронці знайшли 85 ящиків сигарет марки “Ашіма” та “Марбле” без акцизних марок, які в подальшому порушники, скоріш за все, планували перемістити в сусідню Румунію.
Сума виявленої продукції сягає 1,2 мільйона гривень. Наразі тривають подальші невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН, цигарок на півмільйона гривень вилучили на кордоні з Румунією.