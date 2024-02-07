Контрабандный импорт из беларуси в Британию достиг почти 162 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году

В Британию контрабандой продолжает поступать незаконный табак из беларуси, несмотря на санкции, ограничивающие большинство торговых операций с этой страной из-за ее поддержки вторжения россии в Украину. Об этом сообщает Inews, передает УНН.

Детали

По официальным данным правительственной торговли, в 2023 году на сумму почти 162 миллиона фунтов стерлингов из беларуси контрабандой было импортировано в Британию товары, включая "напитки и табак".

Это произошло даже в условиях санкций, которые запрещают большую часть торговли с беларусью из-за ее поддержки вторжения россии в Украину.

Министерство бизнеса и торговли вместе с Управлением национальной статистики Британии отказались раскрыть конкретные данные о доле незаконного табака в этом импорте из беларуси. Однако эксперты считают, что учитывая ограничения на законный экспорт табака и алкоголя беларуси, значительная часть может представлять именно контрабандный табак, скрытый среди официальных данных.

беларусь имеет давнюю историю как источник незаконного или нелегального табака. [Война в Украине] затруднила попадание этого материала в Европу и Великобританию, но он все еще проходит в значительном количестве - рассказал один эксперт по торговле и таможне.

Добавим

Согласно информации налоговой и таможенной службы, ежегодные потери Соединенного Королевства около 2,8 миллиарда фунтов стерлингов в виде налогов, уплаченных контрабандным табаком.

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