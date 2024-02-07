Контрабандний імпорт з білорусі до Британії досяг майже 162 мільйони фунтів стерлінгів у 2023 році

До Британії контрабандою надалі надходить незаконний тютюн з білорусі, не дивлячись на санкції, що обмежують більшість торгівельних операцій з цією країною через її підтримку вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє Inews, передає УНН.

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За офіційними даними урядової торгівлі, у 2023 році на суму майже 162 мільйони фунтів стерлінгів з білорусі контрабандою було імпортовано до Британії товари, включаючи "напої та тютюн".

Це сталося навіть за умов санкцій, які забороняють більшу частину торгівлі з білоруссю через її підтримку вторгнення росії в Україну.

Міністерство бізнесу та торгівлі разом із Управлінням національної статистики Британії відмовилися розкрити конкретні дані про частку незаконного тютюну в цьому імпорті з білорусі. Однак експерти вважають, що враховуючи обмеження на законний експорт тютюну та алкоголю білорусі, значна частина може представляти саме контрабандний тютюн, прихований серед офіційних даних.

білорусь має давню історію як джерело незаконного або нелегального тютюну. [Війна в Україні] ускладнила потрапляння цього матеріалу до Європи та Великобританії, але він все ще проходить у значній кількості