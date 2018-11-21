Контрабандные сигареты на барже оказались производства Китая и ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На барже, спасенной 19 ноября во Черном море "Параллель", были найдены пачки сигарет иностранного происхождения "Marshal", "Ashima", "Stix". Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В баржи, спасенной 19 ноября во Черном море "Параллель", были найдены полителеновые мешки с запечатанными пакетами пачек сигарет иностранного происхождения "Marshal", "Ashima", "Stix".
Отметим, что это сигареты производства Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.
Также известно, что судно шло под флагом Украины.
СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.
Ранее, в ГНСУ объяснили, почему до сих пор не пересчитали контрабандные сигареты из спасенной баржи.
Напомним, вчера во время досмотра груза судна пограничниками совместно с сотрудниками СБУ, прокуратуры выявлено большую партию сигарет без документов.
Как сообщал УНН, в понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.
В ГНСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.