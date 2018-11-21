У ДПСУ пояснили, чому досі не перерахували контрабандні цигарки із врятованої баржі

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Правоохоронці ще не приступили до перерахування сигарет, які виявили у баржі врятованого 19 листопада у Чорному морі буксиру “Паралель” через ускладнення доступу до неї. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Баржа сильно сіла на мілину біля берега. Зараз вирішується питання, як її зрушити, оскільки до того місця буксири підійти не можуть. Підніматися на борт небезпечно через нестійку погоду”, — сказали у ДПСУ.

Говорячи про кількість вантажу, у ДПСУ зауважили, що плавзасіб повністю заповнений сигаретами.

Нагадаємо, вчора під час огляду вантажу судна прикордонниками спільно з співробітниками СБУ, прокуратури виявлено велику партію сигарет без документів.

Як повідомляв УНН, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

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