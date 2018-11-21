У ДПСУ пояснили, чому досі не перерахували контрабандні цигарки із врятованої баржі

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Правоохоронці ще не приступили до перерахування сигарет, які виявили у баржі врятованого 19 листопада у Чорному морі буксиру “Паралель” через ускладнення доступу до неї. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.