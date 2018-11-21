В ГПСУ объяснили, почему пока не посчитали контрабандные сигареты из спасенной баржи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители еще не приступили к пересчету сигарет, которые обнаружили на барже спасенного 19 ноября в Черном море буксира "Параллель" из-за затрудненного доступа к ней. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.
"Баржа сильно села на мель у берега. Сейчас решается вопрос, как ее сдвинуть, поскольку к тому месту буксиры подойти не могут. Подниматься на борт опасно из-за неустойчивой погоды", - сказали в ГПСУ.
Говоря о количестве груза, в ГПСУ отметили, что плавсредство полностью заполнено сигаретами.
Напомним, вчера во время досмотра груза судна пограничники совместно с сотрудниками СБУ, прокуратуры выявили большую партию сигарет без документов.
Как сообщал УНН, в понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.
В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.