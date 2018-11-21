Контрабандні цигарки на баржі виявились виробництва Китаю та ОАЕ

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. На баржі, врятованій 19 листопада у Чорному морі “Паралель”, були знайдені пачки цигарок іноземного походження "Marshal", "Ashima", "Stix". Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.

На баржі, врятованій 19 листопада у Чорному морі “Паралель”, були знайдені політеленові мішки з запечатаними пакунками пачок цигарок іноземного походження "Marshal", "Ashima", "Stix".

Відмітимо, що цигарки виробництва Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Також відомо, що судно йшло під прапором України.

СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.

Раніше, у ДПСУ пояснили, чому досі не перерахували контрабандні цигарки із врятованої баржі. 

Нагадаємо, вчора під час огляду вантажу судна прикордонниками спільно з співробітниками СБУ, прокуратури виявлено велику партію сигарет без документів.

Як повідомляв УНН, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

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