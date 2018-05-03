Контрабанда на Закарпатье: сигареты к границе с Румынией доставили лошадьми
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня вечером на участке ответственности отдела “Яблоновка” пограничный наряд задержал мужчину без документов, который пытался лошадьми доставить к границе с Румынией контрабандные сигареты. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
“На месте задержания находилось еще две лошади с гужевой повозкой и 15 ящиков сигарет, которые были обмотаны в черный полиэтилен. Мужчина вместе со своими знакомыми планировал незаконно переправить контрабандный табак в Румынию, но остальные мужчины поняв, что их разоблачили, прибегли к бегству”, — рассказала УНН пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.
Сейчас одного нарушителя задержаны и доставлены в пограничное подразделение для составления админпротокола. Обнаруженные табачные изделия также доставили в отдел пограничной службы, впоследствии они будут переданы сотрудникам ДФС.
Дело о попытке незаконного нарушения границы направлено в суд, который изберет меру наказания правонарушителю.
Как сообщал УНН, Наев заявил о решительном настрое на борьбу с контрабандой на Донбассе.