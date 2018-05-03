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Контрабанда на Закарпатье: сигареты к границе с Румынией доставили лошадьми

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня вечером на участке ответственности отдела “Яблоновка” пограничный наряд задержал мужчину без документов, который пытался лошадьми доставить к границе с Румынией контрабандные сигареты. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

Контрабанда на Закарпатье: сигареты к границе с Румынией доставили лошадьми

“На месте задержания находилось еще две лошади с гужевой повозкой и 15 ящиков сигарет, которые были обмотаны в черный полиэтилен. Мужчина вместе со своими знакомыми планировал незаконно переправить контрабандный табак в Румынию, но остальные мужчины поняв, что их разоблачили, прибегли к бегству”, — рассказала УНН пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Сейчас одного нарушителя задержаны и доставлены в пограничное подразделение для составления админпротокола. Обнаруженные табачные изделия также доставили в отдел пограничной службы, впоследствии они будут переданы сотрудникам ДФС.

Дело о попытке незаконного нарушения границы направлено в суд, который изберет меру наказания правонарушителю.

Как сообщал УНН, Наев заявил о решительном настрое на борьбу с контрабандой на Донбассе.

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