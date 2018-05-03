Контрабанда на Закарпатті: цигарки до кордону з Румунією доставили кіньми
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні ввечері на ділянці відповідальності відділу “Яблунівка” прикордонний наряд затримав чоловіка без документів, який намагався кіньми доставити до кордону з Румунією контрабандні цигарки. Про це УНН повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
“На місці затримання знаходилось ще двоє коней з гужовою повозкою та 15 ящиків сигарет, які були обмотані у чорний поліетилен. Чоловік разом зі своїми знайомими планував незаконно переправити контрабандний тютюн до Румунії, але решта чоловіків зрозумівши, що їх викрито, вдались до втечі”, — розповіла УНН речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
Наразі одного порушника затримано і доставлено до прикордонного підрозділу для складання адмінпротоколу. Виявлені тютюнові вироби також доставили до відділу прикордонної служби, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.
Справу щодо спроби незаконного порушення кордону скеровано до суду, який обере міру покарання правопорушнику.
Як повідомляв УНН, Наєв заявив про рішучу налаштованість на боротьбу з контрабандою на Донбасі.