Контейнер с радиоактивным веществом обнаружен в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Хмельницкой области обнаружен контейнер с радиоактивным веществом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ядерному урегулированию, передает УНН.
"По полученной Госатомрегулирования информации в начале августа 2018 годана окраине города Хмельницкий был найден транспортный контейнер УКТ-Д11", - говорится в сообщении.
Как отмечается, внутри контейнера находился другой транспортный контейнер типа КЗ, биологическая защита которого изготовлена из обедненного урана.
В инспекции отметили, что мощность эквивалентной дозы контейнера КЗ составила 16.8 мкЗв/ч. на поверхности и 0.70 мкЗв/ч на расстоянии 1 м.
После проведения дозиметрического обследования было принято решение направить эти изделия на временное хранение в ОП Хмельницкая АЭС ГП НАЭК "Энергоатом" с последующим их перевозкой в ПЗРО ГКО "Киевский ОСМК" ДК УкрДО "Радон".
"Радиоактивное загрязнение поверхности объекта и окружающей среды не выявлено", - отметили в Госинспекции.
Как сообщал УНН, в некоторых регионах Украины уровень радиоактивного загрязнения молока превышает норму в пять раз.