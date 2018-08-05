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Контейнер с радиоактивным веществом обнаружен в Хмельницкой области

Контейнер с радиоактивным веществом обнаружен в Хмельницкой области

Киев  •  УНН

 • 10393 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Хмельницкой области обнаружен контейнер с радиоактивным веществом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ядерному урегулированию, передает УНН.

"По полученной Госатомрегулирования информации в начале августа 2018 годана окраине города Хмельницкий был найден транспортный контейнер УКТ-Д11", - говорится в сообщении.

Как отмечается, внутри контейнера находился другой транспортный контейнер типа КЗ, биологическая защита которого изготовлена ​​из обедненного урана.

В инспекции отметили, что мощность эквивалентной дозы контейнера КЗ составила 16.8 мкЗв/ч. на поверхности и 0.70 мкЗв/ч на расстоянии 1 м.

После проведения дозиметрического обследования было принято решение направить эти изделия на временное хранение в ОП Хмельницкая АЭС ГП НАЭК "Энергоатом" с последующим их перевозкой в ​​ПЗРО ГКО "Киевский ОСМК" ДК УкрДО  "Радон".

"Радиоактивное загрязнение поверхности объекта и окружающей среды не выявлено", - отметили в Госинспекции.

Как сообщал УНН, в некоторых регионах Украины уровень радиоактивного загрязнения молока превышает норму в пять раз.

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