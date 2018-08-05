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Контейнер з радіоактивною речовиною виявлено на Хмельниччині

Контейнер з радіоактивною речовиною виявлено на Хмельниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Хмельницькій області виявлено контейнер з радіоактивною речовиною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Державної інспекції з ядерного врегулювання, передає УНН.

"За отриманою Держатомрегулювання інформацією на початку серпня 2018 року на околиці міста Хмельницький був знайдений транспортний контейнер УКТ-Д11", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всередині контейнеру знаходився інший транспортний контейнер типу КЗ, біологічний захист якого виготовлено зі збідненого урану.

В інспекції наголосили, що потужність еквівалентної дози контейнера КЗ становила 16.8 мкЗв/год. на поверхні та 0.70 мкЗв/год на відстані 1 м.

Після проведення дозиметричного обстеження було прийнято рішення направити ці вироби на тимчасове зберігання до ВП Хмельницька АЕС ДП НАЕК "Енергоатом" з подальшим їх перевезенням до ПЗРВ ДСП "Київський ДМСК" ДК УкрДО "Радон".

"Радіоактивного забруднення поверхні об’єкту та навколишнього середовища не виявлено", - зазначили у Держінспекції.

Як повідомляв УНН, у деяких регіонах України рівень радіоактивного забруднення молока перевищує норму вп’ятеро.

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