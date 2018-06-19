Консультации по кандидатуре на должность министра по вопросам ветеранов еще продолжаются - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На сегодня еще продолжаются переговоры и консультации по кандидатуре на должность министра по вопросам ветеранов. Об этом сообщила в кулуарах Верховной Рады журналистам представитель Президента Украины в ВР, народный депутат от БПП Ирина Луценко, передает УНН.
"Переговоры и консультации еще идут. Я бы не хотела заранее раскрывать эту информацию", - сказала Луценко, отвечая на вопрос о том, какую кандидатуру на должность министра по вопросам ветеранов планируют предложить фракции коалиции.
При этом нардеп сообщила, что идут разговоры о том, чтобы такой кандидатурой, а это будет политическая кандидатура, был кто-то из представителей ветеранов Украины, который принимал участие в боевых действиях.
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"Я знаю, что есть несколько общественных организаций, которые выдвигают своих кандидатов. И думаю, что будет выбран самый достойный", - добавила она.
Ранее Кабинет министров принял решение о создании Министерства по вопросам ветеранов.
Специалисты министерства по делам ветеранов США могут войти в состав рабочей группы по подготовке создания Министерства по делам ветеранов Украины.