Консультації щодо кандидатури на посаду міністра з питань ветеранів ще тривають - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На сьогодні ще тривають перемовини й консультації щодо кандидатури на посаду міністра з питань ветеранів. Про це повідомила в кулуарах Верховної Ради журналістам представник Президента України у ВР, народний депутат від БПП Ірина Луценко, передає УНН.
“Перемовини й консультації ще йдуть. Я би не хотіла наперед розкривати цю інформацію”, — сказала Луценко, відповідаючи на запитання про те, яку кандидатуру на посаду міністра з питань ветеранів планують запропонувати фракції коаліції.
При цьому нардеп повідомила, що йдуть розмови про те, щоб такою кандидатурою, а це буде політична кандидатура, був хтось із представників ветеранів України, який брав участь у бойових діях.
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“Я знаю, що є декілька громадських організацій, які висувають своїх кандидатів. І думаю, що він буде вибраний найдостойніший”, — додала вона.
Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Міністерства з питань ветеранів.
Фахівці міністерства у справах ветеранів США можуть увійти до робочої групі з підготовки створення Міністерства у справах ветеранів України.