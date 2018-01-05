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Конституционный суд Молдовы третий раз временно отстранил Додона с должности

Киев • УНН

 • 10482 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Конституционный суд Молдовы третий раз отстранил президента страны Игоря Додона от должности. Об этом сообщает Avedarul, со ссылкой на решение суда, передает УНН.

Конституционный суд Молдовы третий раз временно отстранил Додона с должности

Конституционный суд Молдовы постановил, что И.Додон нарушил Конституцию, когда отказался подписать закон, запрещающий российскую пропаганду. Суд отметил, что у президента страны нет права "вето", и он обязан подписать закон, даже если считает, что он не соответствует конституционным нормам.

Суд постановил приостановить полномочия И.Додона, а его обязанности временно передать главе парламента или премьер-министру.

До этого И.Додона уже два раза лишали полномочий. Первый раз – после его отказа утвердить министром обороны Евгения Стурзу. И второй раз – после того, как И.Додон отказался утвердить повторно выдвинутых премьером кандидатов на посты министров и вице-премьеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы разрешил премьер-министру Павлу Филипу или председателю парламента Андриану Канду назначать министров вместо И.Додона.

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