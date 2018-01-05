Конституционный суд Молдовы третий раз временно отстранил Додона с должности

Конституционный суд Молдовы постановил, что И.Додон нарушил Конституцию, когда отказался подписать закон, запрещающий российскую пропаганду. Суд отметил, что у президента страны нет права "вето", и он обязан подписать закон, даже если считает, что он не соответствует конституционным нормам.

Суд постановил приостановить полномочия И.Додона, а его обязанности временно передать главе парламента или премьер-министру.

До этого И.Додона уже два раза лишали полномочий. Первый раз – после его отказа утвердить министром обороны Евгения Стурзу. И второй раз – после того, как И.Додон отказался утвердить повторно выдвинутых премьером кандидатов на посты министров и вице-премьеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы разрешил премьер-министру Павлу Филипу или председателю парламента Андриану Канду назначать министров вместо И.Додона.