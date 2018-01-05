Конституційний суд Молдови втретє тимчасово відсторонив Додона з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Конституційний суд Молдови втретє відсторонив президента країни Ігоря Додона з посади. Про це повідомляє Avedarul, з посиланням на рішення суду, передає УНН.
Конституційний суд Молдови ухвалив, що І.Додон порушив Конституцію, коли відмовився підписати закон, що забороняє російську пропаганду. Суд зазначив, що у президента країни немає права "вето", і він зобов'язаний підписати закон, навіть якщо вважає, що він не відповідає конституційним нормам.
Суд постановив призупинити повноваження І.Додона, а його обов'язки тимчасово передати голові парламенту або прем'єр-міністру.
До цього І.Додона вже два рази позбавляли повноважень. Перший раз - після його відмови затвердити міністром оборони Євгена Стурзу. І другий раз - після того, як І.Додон відмовився затвердити повторно висунутих прем'єром кандидатів на пости міністрів і віце-прем'єрів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови дозволив прем'єр-міністру Павлу Філіпу або голові парламенту Андріану Канду призначати міністрів замість І.Додона.