Конституционный суд Молдовы разрешил назначать министров в обход президента

Согласно решению, спикер или премьер-министр страны могут воспользоваться полномочиями президента для того, чтобы назначить новых министров. Кроме того, в решении Конституционного суда сказано, что президент страны может отклонить кандидатуру на пост министра только один раз.

Стоит отметить, что сегодня правительство Молдовы ожидает утверждения новых 5 министров, а также 2 вице-премьер министров после кадровых перестановок.

Как сообщал УНН, подобный прецедент в Молдове случился при назначении нового министра обороны республики Еуджена Стурзы. После отказа Игоря Додона утвердить кандидатуру, КС страны временно отстранил президента от должности и разрешил премьер-министру Павлу Филипу утвердить Стурзу на должности министра обороны.