Конституційний суд Молдови дозволив призначати міністрів в обхід президента
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Конституційний суд Молдови дозволив прем'єр-міністру Павлу Філіпу або голові парламенту Андріану Канду призначати міністрів замість президент Ігоря Додона. Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 2 січня, передає кореспондент УНН.
Згідно із рішенняи, спікер чи прем'єр-міністр країни можуть скористатися повноваженнями президента для того, щоб призначити нових міністрів. Крім того, в рішенні Конституційного суду сказано, що президент країни може відхилити кандидатуру на пост міністра тільки один раз.
Варто зазначити, що сьогодні уряд Молдови очікує затвердження нових 5 міністрів, а також 2 віце-прем'єр-міністрів після кадрових перестановок.
Як повідомляв УНН, подібний прецедент в Молдові стався при призначенні нового міністра оборони республіки Еуджен Стурзи. Після відмови Ігоря Додона затвердити кандидатуру, КС країни тимчасово відсторонив президента від посади і дозволив прем'єр-міністру Павлу Філіпу затвердити Стурзу на посаді міністра оборони.