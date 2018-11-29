Константинополь официально сообщил о роспуске Экзархата русских церквей в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Решение Священного синода Вселенского патриархата о роспуске Экзархата русских церквей в Европе официально опубликовали, передает УНН со ссылкой на сайт патриархата.
"Священный Синод Вселенского Патриархата на своем собрании 27 ноября 2018 года принял решение отменить Патриарший Томос 1999 года, которым предоставлялась пастырская помощь и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе своему архиепископу-экзарху", - говорится в комюнике.
Указывается, что исторические обстоятельства, которые привели к его созданию такой структуры после Октябрьской революции 1917 года, сильно изменились.
Такое решение, как говорится в комюнике, направлено на укрепление связей приходов русской традиции с Материнской Церковью Константинопольского Патриархата.
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Напомним, по сообщениям СМИ, решением Вселенского Патриархата прекращено существование Архиепископии приходов русской традиции Западной Европы как Экзархата (на основании Томоса 1999).