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Константинополь офіційно повідомив про розпуск Екзархату російських церков в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Рішення Священного синоду Вселенського патріархату про розпуск Екзархату російських церков в Європі офіційно опублікували, передає УНН з посиланням на сайт патріархату.

"Священний Синод Вселенського Патріархату на своїх зборах 27 листопада 2018 року прийняв рішення скасувати Патріарший Томос 1999 року, яким надавалася пастирська допомога і управління православними парафіями російської традиції в Західній Європі своєму архієпископу-екзарху", - йдеться в комюніке.

Вказується, що історичні обставини, які призвели до його створення такої структури після Жовтневої революції 1917 року, сильно змінилися.

Таке рішення, як йдеться в комюніке, спрямоване на зміцнення зв'язків парафій російської традиції з Материнської Церквою Константинопольського Патріархату.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт пояснив, чому Синод розпустив Екзархат російських церков в Європі

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, рішенням Вселенського Патріархату припинено існування Архиєпископії парафій російської традиції Західної Європи як Екзархату (на підставі Томосу 1999).

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