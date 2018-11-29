Константинополь офіційно повідомив про розпуск Екзархату російських церков в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Рішення Священного синоду Вселенського патріархату про розпуск Екзархату російських церков в Європі офіційно опублікували, передає УНН з посиланням на сайт патріархату.
"Священний Синод Вселенського Патріархату на своїх зборах 27 листопада 2018 року прийняв рішення скасувати Патріарший Томос 1999 року, яким надавалася пастирська допомога і управління православними парафіями російської традиції в Західній Європі своєму архієпископу-екзарху", - йдеться в комюніке.
Вказується, що історичні обставини, які призвели до його створення такої структури після Жовтневої революції 1917 року, сильно змінилися.
Таке рішення, як йдеться в комюніке, спрямоване на зміцнення зв'язків парафій російської традиції з Материнської Церквою Константинопольського Патріархату.
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Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, рішенням Вселенського Патріархату припинено існування Архиєпископії парафій російської традиції Західної Європи як Екзархату (на підставі Томосу 1999).