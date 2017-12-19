Коноплянка догнал Ярмоленко в рейтинге игроков Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вингеры национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка сравнялись в оценках по выступлениям в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги, информирует УНН со ссылкой на Kicker.
В обоих украинских легионеров по 3,25 зачетных баллов. Они разделяют 74 место вместе с Леоном Горецкий с "Шальке", Никласом Мойсандера ("Вердер") и Томасом Мюллером из "Баварии".
Отметим, что Ярмоленко занимает 4-е место среди игроков "Боруссии". Лидером является голкипер Бюрки (2,84). Зато Коноплянка занимает 8-9 позиции среди спортсменов с "Шальке". Здесь предшествует защитник Налдо - 2,65.
Заметим, что лидером генерации стал представитель "Байера" Леон Бейли - 2,17, представитель "Баварии" Кингсли Коман второй - 2,59, а футболист "СБ Лейпциг" Петер Гулачи третий - 2,63.
Напомним, что месяц назад Ярмоленко входил в лучшей десятки футболистов Бундеслиги.