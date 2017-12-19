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Коноплянка наздогнав Ярмоленка в рейтингу гравців Бундесліги

Коноплянка наздогнав Ярмоленка в рейтингу гравців Бундесліги

Київ • УНН

 • 13776 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Вінгери національної збірної України з футболу Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка порівнялися в оцінках за виступами в нинішньому сезоні німецької Бундесліги, інформує УНН з посиланням на Kicker.

У обох українських легіонерів по 3,25 залікових балів. Вони поділяють 74 місця разом із Леоном Горецкою із "Шальке", Нікласом Мойсандером ("Вердер") і Томасом Мюллером з "Баварії".

Відзначимо, що Ярмоленко посідає 4-те місце серед гравців "Борусії". Лідером є голкіпер Бюркі (2,84). Натомість Коноплянка займає 8-9 позиції серед спортсменів з "Шальке". Тут передує захисник Налдо – 2,65.

Зауважимо, що лідером генерації став представник "Байєра" Леон Бейлі – 2,17, представник "Баварії" Кінгслі Коман другий – 2,59, а футболіст "РБ Лейпциг" Петер Гулачі третій – 2,63.

Нагадаємо, що місяць назад Ярмоленко входив до кращої десятки футболістів Бундесліги. 

Українські Національні Новини

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