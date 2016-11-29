КОНМЕБОЛ приостановила проведение матчей из-за падения самолета с бразильскими футболистами

"Американская футбольная конфедерация получила сообщение от колумбийского правительства, самолет с делегацией клуба "Шапекоенсе " упал на своем пути в Колумбию ... Матчи будут пока будут приостановлены. Президент конфедерации уже направился в Медельин", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, самолет с бразильскими футболистами разбился в департаменте Антиокия в Колумбии в понедельник в вечерние часы, когда он приближался к аэропорту Хосе Мария Кордоба в Рионегро.

На самолете летела бразильская футбольная команда "Шапекоенсе", которая должна была играть в финале Кубка Либертадорес против "Атлетико Насьональ" в среду, 30 ноября.

На борту самолета находилась 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа, сообщил мэр Медельин Федерико Гутьеррес .

Напомним, по меньшей мере 13 человек выжили в авиакатастрофе в Колумбии .