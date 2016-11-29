КОНМЕБОЛ призупинила матчі через падіння літака з бразильськими футболістами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Південноамериканська футбольна конфедерація КОНМЕБОЛ вирішила поки призупинити на невизначений термін матчі через катастрофу літака з футболістами бразильського клубу "Шапекоенсе", передає УНН з посиланням на сайт конфедерації.
"Південноамериканська футбольна конфедерація отримала повідомлення від колумбійського уряду, що літак з делегацією клубу "Шапекоенсе" впав на своєму шляху до Колумбії… Матчі будуть поки будуть призупинені. Президент конфедерації вже направився до Медельїни", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, літак з бразильськими футболістами розбився в департаменті Антіокія у Колумбії в понеділок у вечірні години, коли він наближався до аеропорту Хосе Марія Кордова в Ріонегро.
На літаку летіла бразильська футбольна команда "Шапекоенсе", яка мала грати у фіналі Кубку Лібертадорес проти "Атлетіко Насьйональ" в середу, 30 листопада.
На борту літака перебувала 81 людина - 72 пасажири і 9 членів екіпажу, повідомив мер Медельїни Федеріко Гутьєррес.
Нагадаємо, щонайменше 13 людей вижили в авіакатастрофі у Колумбії.