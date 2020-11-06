Конкурс на должности в САП: начато обсуждение проекта порядка работы комиссии

“В пятницу, 6 ноября 2020 года, в Офисе Генерального прокурора продолжила свою работу Комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что заседание прошло с соблюдением кворума, в составе 10 членов.

“Согласно повестке дня Комиссией приняты следующие решения: о разрешении членам комиссии участвовать в голосовании дистанционно с помощью средств связи; о создании рабочей группы для обеспечения организационно-технического сопровождения Комиссии”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, вопрос об участии в работе одного из членов Комиссии — Алексея Дрозда, решено рассматривать после получения результатов рассмотрения запросов комиссии в компетентные органы.

“Также начато профессиональное обсуждение проекта Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на административные должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре”, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) начала второе заседание.

Как сообщалось, на прошлом заседании был введен квору, избран председатель комиссии, секретаря комиссии, проголосована повестка дня и принято решение об обращении к Генеральному прокурору об одобрении рабочей группы.

Напомним, 13 октября прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

В то же время, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП, Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС. Также депутаты Европейского парламента написали письмо председателю фракции “Слуга народа” Давиду Арахамия отметив, что мечты Президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с коррупцией дают трещину именно в его партии.